Гигантска риба в Черно море. Рибарите изумени
150-килограмова есетра улови екипажът на кораб "Свети Никола"
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150-килограмова есетра улови екипажът на кораб "Свети Никола"
Скоро есетра ще се продава и в големите вериги магазини, казва Никола Илков
Екоорганизацията приключва проект за запазване на защитения вид по долен Дунав 2 000 малки есетри бяха пуснати във водите на Дунава край силистрен...