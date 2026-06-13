Всичко за Есетра

Следете всички новини, анализи и коментари за Есетра. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Бизнес Моят град
WWF пусна 2000 есетри в Дунав

WWF пусна 2000 есетри в Дунав

Екоорганизацията приключва проект за запазване на защитения вид по долен Дунав 2 000 малки есетри бяха пуснати във водите на Дунава край силистрен...

12 юни | 12:40
0 коментара
4471