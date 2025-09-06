Нещо уникално изскочи от морето ни. Рибарите се изумиха /СНИМКА/

Неочаквана находка във водите край Несебър и Равда – екипажът на риболовния кораб „Вени“ улови омар по време на риболов на барбун. Това съобщи пред Maritime.bg капитанът на плавателния съд Красимир Петров, пише Черноморски фар.

По думите му, подобни екземпляри се срещат изключително рядко у нас, макар че и преди години са били улавяни единични омари край Бяла и Черноморец. Сигнали за подобни находки има и от водите източно от село Крапец, в община Шабла.

„Това е поредното доказателство, че Черно море продължава да се променя“, коментира Емил Милев, председател на сдружение „Черноморски изгрев“.

Специалистите предполагат, че става дума за европейския омар (Homarus gammarus) – вид, който обитава крайбрежието на Европа. Той може да достигне до 50 сантиметра дължина и в редки случаи да надхвърли 6 килограма. Живее на морското дъно, активен е предимно през нощта и се храни с по-дребни ракообразни и мекотели.

