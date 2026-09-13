По-малко улов, по-високи цени – есенен шок на рибния пазар
Паламуд няма, чернокопът поскъпна, а клиентите се редят на опашки за пресен улов
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Паламуд няма, чернокопът поскъпна, а клиентите се редят на опашки за пресен улов
Неочаквана находка във водите край Несебър и Равда
Тийнейджърът тежи само 7 килограма повече от рибата
Според рибарите, усещането е било като истинска битка
Цената й се вдигна
Ако преди седмица цената му е била 8 лв. за килограм, то сега цената му е отново 10 лв.
Водата е много чиста, на нос Калиакра се вижда на 5-6 метра дълбочина
Морето е много чисто, като на нос Калиакра се вижда на 5-6 метра дълбочина
Цената е 8 лева
Клиентите пък смятат, че цената на рибата е висока
Пресен чернокоп на рибните пазари в Бургас липсва
Най-после богат улов
Уловът драстично намалява
Богат улов от песни
Все повече рибари се хвалят с необичаен улов на сьомгова пъстърва край Бургас и Варна
30-килограмовата оранжева риба е смеска между шаран и питомна риба
Дребната риба изчезва
Трима трябвало да участват в борбата с чудовището
Забраняват улова на калкан в Черно море от 1 април 2016 г. Това съобщиха от пресцентъра на ИАРА. Тази година забранителният режим започва с 15 дни по-...
България и Румъния оспорват искането на Европейската комисия за забрана през 2016 г. на улова на калкан и черноморска акула. Това става ясно от писмен...