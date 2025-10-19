По-малко улов, по-високи цени – есенен шок на рибния пазар

Туристите си тръгнаха, но страстите край морето не стихват – този път заради рибата. По Южното Черноморие започна есенният улов, а с него и поскъпването. Цените на повечето видове риба скочиха с лев-два, а при някои дори с пет. Търговците признават, че рибата е по-малко, а клиентите са повече.

Празни мрежи и дълги опашки по пазарите

Октомври е времето, когато местните рибари излизат в морето за чернокоп, сафрид и зарган. Тази година обаче уловът е по-слаб, а някои от традиционните есенни риби просто липсват. На най-големия рибен пазар в Бургас опашките не секват, но търговците признават, че предлагането не е като в предишни сезони, съобщава бТВ.

„Актуалната есенна риба си е паламудът, който го няма тази година, чернокоп, сафрид, барбун и по-едрите риби калкан, лефер, който също е на по-висока цена, не е постоянен. Клиентите винаги са предпочитали чернокоп при нас. Тази година за жалост е в по-малки количества. Но и заради времето няма постоянство на рибата“, обясни търговецът Петя Стаматова.

Липсата на някои видове и неустойчивото време промениха традиционната есенна картина по черноморските пазари. „Миналата година имаше доста повече риба. Чернокопът миналата година беше 7-8 лв., тази година разликата му е 5 лв. - 7 лв. от миналата година досега“, допълни Стаматова.

Рибата избяга към Турция, калканът бие всички по цена

Заради по-малките количества улов цените растат, а някои клиенти вече усещат удар по джоба. При някои видове риба поскъпването е с лев-два, но при други увеличението е „осезаемо“, както го наричат търговците. Най-висока остава цената на калкана – 30 лв. за килограм. Въпреки това част от купувачите смятат, че морските деликатеси все още са на приемливи нива, особено за прясно уловена риба.

Рибарите обясняват, че основната причина за по-малките количества е миграцията на пасажите към турските териториални води. Те се надяват, че в рамките на седмица рибата ще се върне към българските брегове и пазарите отново ще се изпълнят с чернокоп и лефер. Дотогава обаче цените вероятно ще продължат да се покачват – с всяка нова буря и с всяко по-празно връщане на лодките в пристанището.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com