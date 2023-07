За всички меломани.Ето ги и петте нови хита на седмицата

Изтичащата вече седмица ни предразположи с много добри хитове. На първо място през нея (точно днес) излезе саундтракът на "Барби", където можем да чуем например как пее Райън Гослинг.

Ние обаче се съсредоточаваме върху няколко други нови музикални изпълнения. На първо място с ново парче от Бритни Спиърс - нещо, което не е случвало от много години. То е в колаборация с Will.i.am и носи символичното заглавие "Mind Your Business" ("Гледай си работата)".

Преминаваме към Хари Стайлс и най-любимото ни парче от албума му Harry's House. В "Daylight" Хари е цирков артист - поредното поприще, което явно му се удава.

Колегата му от някогашната група One Direction Зейн Малик също ни изненадва с нова песен след две години отсъствие от музиката. Дали готви цял албум предстои да научим.

Отскачаме до Великобритания за среща с най-добрия по нашето скромно мнение британски рапър Stormzy. Той ни е подготвил свежо лятно парче заедно със сексапилната Райе.

Финал на работната седмица ще поставим с Киану Рийвс. Не, не е грешка - актьорът от "Матрицата" се подвизава и като басист в групата си Dogstar.

Те пък слагай край на 23-годишно затишие с нова песен, която ще е част от албума Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, който очакваме на 6 октомври.