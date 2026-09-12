Ето я най-богатата държава в света!
Показателят е как това се отразява на обикновения гражданин
Следете всички новини, анализи и коментари за Богат. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Показателят е как това се отразява на обикновения гражданин
Режисьор, писател и PR
В самолета му има и тоалетна от злато
Кое е поредното бизнес решение
Успя да увеличи още повече банковата си сметка
Какво призова украинският президент
С 1,5 трилиона се е увеличило богатството на топ 500 милиардери
Богат улов от песни
Декларираха се доходите на висши магистрати
У нас да си богат е опасно, да си беден е унизително, средна класа не съществува, има излишък само на омраза
Печалбата на „Фейсбук" през първото тримесечие на годината направи изпълнителния директор Марк Зукърбърг шестият най-богат човек в света. След като с...
Ню Йорк. Бионсе и съпругът й Джей Зи заеха челното място в класацията на сп. „Форбс" за най-богатите двойки в шоубизнеса. За периода юни 2012 - юни 20...
Вашингтон. Основателят на Майкрософт Бил Гейтс за пореден път застана начело на класацията на 400 най-богати американци, съставена от сп. Форбс. Него...
Бразилия. Бразилският бизнесмен Ейке Батиста, който досега бе най-богатият човек в Бразилия, е изгубил своето състояние, пише „Форбс". Така едновремеш...
Хорацио Картес се отказа от заплата в полза на болница