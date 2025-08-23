Световен рекорд! 13-годишен извади гигантски лаврак

Осмокласник от Северна Калифорния счупи световния рекорд като хвана огромен лаврак с тегло 29 кг, пише Los Angeles Times.

13-годишният Джулиан се снима с гигантската в залива Томалес и каза: "Чувствам се като звезда"

Тийнейджърът тежи само седем килограма повече от рекордната си риба, което прави постижението още по-впечатляващо. Предишният му най-добър улов е петкилограмов сом, който хванал през май.

Семейството му пристигнало в залива в 5 часа сутринта. Около обяд Джулиан започнал да яде сандвич, когато чичо му го посочил въдицата, която се огъвала. Отначало Джулиан се опитал сам да измъкне могъщата риба, но успял едва с помощта на чичото. Чак като се показало чудовището, те разбрали истинския мащаб на улова.

Ако бъде одобрена, рибата на Джулиан ще замени предишния световен рекорд от 27 кг, поставен през 2002 г. Момчето ще стане един от най-младите риболовци със световен рекорд за улов.

