Световен рекорд! 13-годишен извади гигантски лаврак
Тийнейджърът тежи само 7 килограма повече от рибата
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Тийнейджърът тежи само 7 килограма повече от рибата
Сервитьорът предложил лаврака като "пресен и подходящ за двама", без да обяви цената
Въпреки засилената конкуренция средните цени на ципурата и лаврака са се повишили
Пригответе ципура по гръцки и маринован зарган с мед
Стара Загора. Красимир Костадинов, по-извстен сред старозагорските въдичари като Краси Върхара опроверга прякора си /б.а. върхар – дребна, плевелна ри...