Най-наситеният с точки рекорд в света - опит за Гинес в Шибеник
Градът се превръща в център на необичайна световна рекордна инициатива, посветена на една от най-разпознаваемите породи кучета
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Градът се превръща в център на необичайна световна рекордна инициатива, посветена на една от най-разпознаваемите породи кучета
Живее като в „петзвезден хотел“
Бети Бромидж от Великобритания: „Думата „не мога“ не съществува в моя речник“
Александър постави световен рекорд
Тийнейджърът тежи само 7 килограма повече от рибата
Това е третият рекорд на Арманд Дуплантис за 2025 г.
Олимпийският ни шампион препарира конкуренцията
17-годишният Виктор Лилов е № 1 на олимпиадите по химия и биология
В най-престижната дисциплина 100 метра свободен стил за мъже
Звездата на щангите отново доказа, че е № 1
Цялата страна на крака пред младежа от Велинград
Всичко било казано на шега
Уникатът вече е в Гинес
Дуплантис преодоля 6,15 м на Диамантената лига в Рим
Имах големия шанс да се състезавам в условия на силна конкуренция, написа примата на българската лека атлетика
Рохас от Венецуела вече има 15,43 в тройния скок
Дуплантис преодоля 6,17 м в овчарския скок
Хитът й „All I Want For Christmas Is You“ влиза в книгата на „Гинес“
Маестрото надви Саша Зверев
Кенийката пробяга 42 195 м за 2:14,04 часа в Чикаго