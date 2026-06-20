Исторически триумф: Българин със синдром на Даун стана световен шампион

Браво Алекс!

Исторически успех за България на Световното първенство за атлети със синдром на Даун постигна Александър Асенов. Той спечели златен медал в трибоя при мъжете и постави нов световен рекорд, съобщава bTV.

18-годишният младеж тренира лека атлетика от 4 години, а вече е световен шампион със световен рекорд.

„4 години тренирам бягане. Не ми е трудно“, сподели Александър.

По пътя към титлата Александър постига много добри резултати в дисциплините бягане, тласкане на гюле и скок дължина. На 100 метра резултатът му е 13,46 секунди, в тласкането на гюле – 9,13 метра. В скока на дължина – 4,62 метра.

Рамо до рамо с Алекс са неговите треньори, които го подкрепят безусловно. Димитър Петров е треньор с 30-годишен професионален стаж и работи с Александър от 2 години.

„Това е най-големият успех, който имаме. Това да спечелиш състезанието със световен рекорд е върхът, 100% от нашето желание, което сме имали“, обясни Димитър.

„Това, което винаги казвам за Алекс и давам пример, е, че много деца, които са в норма, трябва да се учат от неговата мотивация, защото при повечето деца за толкова състезания вече 15 години има изключителен страх, изключително притеснение, може би заради очакванията на техните родители. Докато при Алекс това нещо го няма – той застава и знае, че иска да победи“, коментира Магдалена Христова, бивша национална състезателка по лека атлетика и треньор.

По време на тренировка всички спортисти са равни.

„Поставен е на равни условия с тях, дори участва в състезания, в които са деца с норма. Той застава и кляка с тях като равен. Това, че те го побеждават, за него няма значение. За него е важно да се интегрира“, обясни Магдалена.

„Това са едни деца, които имат страхотен глад да дават любов и да получават любов. Не знам това каква психологическа черта е в тях, но за мен тази топлина, която се създава, е нещо уникално. Смятам, че това би било добър пример за абсолютно всички хора, че ако в ежедневието си даваме повече разбиране, приемане и топлина помежду си, всичко ще бъде много по-хубаво“, допълни той.

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