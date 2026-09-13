Исторически триумф: Българин със синдром на Даун стана световен шампион
Александър постави световен рекорд
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Александър постави световен рекорд
Разчита на Столична община за парцел, върху който да изгради центъра за слънчеви деца
Цялата ми публика помага за фондацията на Кристо, каза любимият певец
В издирването се включиха и военните
От вчера в издирването се включи и хеликоптер, който започна облитания на районите, в които се предполага, че може да бъде момчето
Специално съобщение пуснаха и от ГДБОП до всички, които се намират в радиус до 200 километра от мястото
Тази сутрин кризисният щаб ще направи ново разпределение за издирването на момчето
Николай Илиев е от старозагорското село Конаре
Вече се обсъждат терени за строеж и финансиране
Обърна се към хората, бизнеса и Държавата: Хайде да направим нещо велико!
Барби носи и ортопедични обувки за глезените
Емилиян Костадинов спечели сребърен медал в шестобоя
Синдромът на Даун е виновен за още куп аномалии, някои - фатални Ако Мечо Пух беше генетик, щеше да е лош генетик. Всеизвестният му израз "Колкото по...
Първо кариера, после бебе. За европейките тази тенденция за смяна на приоритетите става все по-трайна през последните 20 години. В периода 1990-2009 р...
Проверяват ДНК на бебето, като вземат кръв от мама