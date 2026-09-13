Краят на една ера: Меси каза тежки думи за Аржентина
Ще го гледат щастливците фенове на Интер Маями
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ФИФА разпределя рекордните 871 милиона долара, а за първи път победителят ще получи и специални шампионски пръстени
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Този сезон Тервел спечели 3 златни медала
Нов резил в спорта ни. Световният шампион по гребане за младежи до 23 г. от 2021 г. Емил Нейков е дал положителна допинг проба, съобщава международн...
Съобщението е от майка му