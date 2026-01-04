18-годишен крал на дартса! Люк Литлър блесна на финала и взе милион

Люк Литлър стана за втори пореден път световен шампион по дартс, като добави към банковата си сметка един милион британски лири и си гарантира първото място в световната ранглиста поне до началото на октомври.

Във финала на световния шампионат в Алекзандра Палас в Лондон 18-годишният англичанин се наложи с категоричното 7:1 сета над пет години по-големия от него нидерландец Хиан ван Веен. С този успех Литлър стана едва четвъртият играч след Фил Тейлър, Ейдриън Люис и Гари Андерсън, който успява да защити световната си титла, като за последно това направи Андерсън преди точно десет години.

Финалът започна по-добре за европейския шампион Ван Веен, който взе първия сет с 3:2 лега. Нидерландецът бе близо и до втория сет, но при 2:1 лега в своя полза пропусна сектора D8. Този пропуск се оказа повратният момент в мача, тъй като Литлър веднага изравни сетовете и пое контрол над срещата.

В третия сет англичанинът реализира и чекаут от 170 – най-големия възможен в този формат на играта, което му осигури спечелването на партията и преднина от 2:1. До края двубоят премина изцяло под диктовката на Литлър, който не бе разколебан нито от появата на стършел около окито, нито от кървавото петно, оставено от Ван Веен върху мишената, наложило подмяната ѝ след седмия сет.

Литлър затвори срещата по шампионски, като приключи финала с чекаут от 147 – неговия четвърти трицифрен в двубоя. Англичанинът постигна среден резултат от 106,02 точки и впечатляваща успеваемост от 46 процента при изходите – 23 успешни чекаута от 50 възможности. В статистиката си той записа още 16 визити от по 180 точки, 19 от по поне 140 и още 42 от по минимум 100 точки.

За сравнение, Ван Веен, за когото това бе първи финал на световно първенство, остана със среден резултат от 99,94 точки. Той спечели едва осем лега, като само три от тях дойдоха в заключителните шест сета на мача, въпреки че имаше 21 възможности за чекаут. Нидерландецът отстъпи и по всички ключови показатели – максимуми от 180 точки, хвърляния от 140+ и 100+ точки.

С втората си световна титла Литлър се изравни по брой отличия с Питър Райт, Ейдриън Люис, Джон Парт и Гари Андерсън. Пред него остават само Майкъл ван Гервен с три титли и рекордьорът Фил Тейлър с 14. Освен това англичанинът вече има повече световни титли, отколкото загуби на световни първенства – две срещу една, като и при трите си участия в „Алекзандра Палас“ неизменно игра финал. Единственото му поражение е при дебюта, когато отстъпи с 4:7 сета на сънародника си Люк Хъмфрис.

По пътя към титлата тийнейджърът постигна седем победи, като в четири мача не загуби нито сет, в полуфинала и финала даде само по един, а два отстъпи единствено на бившия световен шампион Роб Крос на осминафиналите.

За Ван Веен достигането до финала означава изкачване до третото място в световната ранглиста – най-високото в кариерата му до момента. Пред него остават само Литлър и Хъмфрис. Нидерландецът не постигна нито една чиста победа по пътя си, но елиминира двама бивши световни шампиони – Хъмфрис и Андерсън – съответно на четвъртфиналите и полуфиналите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com