Трус в българските щанги! Ето кой се оттегля

Стефан Ботев, който въпреки загубените избори все още е вписаният от съда президент на Българска федерация по вдигане на тежести, обяви, че се оттегля временно от поста. Решението идва в момент на остро напрежение и продължаващ юридически сблъсък за контрола над федерацията, а официалният мотив са здравословни причини.

В имейл до всички клубове двукратният световен шампион и двукратен олимпийски бронзов медалист съобщава, че по време на отсъствието си прехвърля управлението на текущата дейност, оперативното ръководство и процесите на Управителния съвет на самия УС и на генералния секретар. Така на практика федерацията остава без ясно политическо лице, но с действащо административно управление.

Оттеглянето е особено показателно, тъй като само ден по-рано Ботев е бил в Дания на турнира „Копенхаген къп“, заедно с треньора Пламен Братойчев, което поставя под въпрос внезапността на решението и подхранва спекулации за истинските му причини.

На 15 декември Ботев загуби изборите за президент на извънредното общо събрание на БФВТ с 11:20 гласа срещу олимпийския шампион от Москва 80 Асен Златев, подкрепен публично от звездата на българските щанги Карлос Насар. Въпреки това още на следващия ден три клуба, смятани за близки до Ботев, обжалваха решенията на събранието и блокираха вписването на новото ръководство.

В резултат федерацията се намира в правен парадокс - де юре Управителният съвет остава този на Ботев, макар и с преплитане със състава, избран на 15 декември. Генералният секретар Марин Милашки запазва позицията си и при двете конфигурации, което допълнително подчертава институционалната неяснота в момент, когато българските щанги се нуждаят от стабилност, а не от управленски вакуум.

