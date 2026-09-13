Карлос Насар става лице на България пред света
Спортистът прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в националната инициатива
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Спортистът прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в националната инициатива
Иван Димов записа три успешни опита
Решението идва на фона на висящия спор за президентския пост
Отказал 2 милиона долара на година, за да остане българин
„Те не могат да управляват, не могат да плащат и не трябва да ми пречат“, изригна трикратният световен първенец
Заслужи я Мария Александра Арнаудова
Ангел Русев събра двубой от 250 кг (109 кг в изхвърлянето, 141 кг в изтласкването)
Олимпийската титла тотално ме промени
Андреев коментира оставането си без медал в Токио
Класира се пети в категорията си по щанги в Токио
Христо Христо спечели златo на световното първенство по вдигане на тежести за младежи до 20-годишна възраст
Първа титла при жените от 2013-а насам
Липсата на военна служба малко спира нещата, смята Божидар Андреев
21-годишният Валентин Христов се завърна след наказание за допинг и спечели европейската титла в кат. до 62 кг за Азербайджан на шампионата в Тбилиси....
"Грешката е огромна", коментира министърът на спорта Красен Кралев по Дарик радио по повод скандала и уличаването в използване на допинг на 11 наши ща...
Алмати. Българката Милка Манева завърши на 6-о място в категория до 69 кг. на Световното първенство по вдигане на тежести в Алмати, Казахстан, информи...
Астана. Европейският първенец Иван Марков грабна сребърен медал на световното първенство по вдигане на тежести в Алмати (Казахстан). Българинът спечел...
Алмати. Мая Иванова завърши на 14-о място в категория до 53 килограма при жените на световното първенство по вдигане на тежести в Алмати (Казахстан)....
Европейският шампион от Тел Авив 2014 Ивайло Филев направи три нули в кат до 62 кг на световнотопо вдигане на тежести в Алмати (Казахстан). Той не усп...
Тел Авив. Иван Марков донесе втора европейска титла за България на шампионата по вдигане на тежести в Тел Авив. В категория до 85 кг Марков направи дв...