Насар избухна: Докато Ботев е във федерацията, щангите няма да видят бели дни!

Световният шампион по вдигане на тежести Карлос Насар взриви спортната общност с безпрецедентно изявление срещу ръководството на Българската федерация по вдигане на тежести и нейния президент Стефан Ботев. В интервю за „Фокус“ щангистът говори откровено за „тежкото положение“ във федерацията, за „абсурдния договор“, който му е бил предложен, и за натиск, който – по думите му – „няма нищо общо със спорта“.

„Докато той е президент, щангите няма да видят бели дни“

„Надявам се да не ми бъдат спрени правата да вдигам щанги. В нашата федерация е много, много тежко положението“, започна Насар, като директно насочи критиките си към Стефан Ботев.

„С него не можем да стигнем до споразумение – и нямам намерение. Докато той е президент, щангите няма да видят бели дни. Той не може да създаде правилен процес на работа, не може да подсигури средства за състезателите“, заяви спортистът.

По думите му дълг от 1 милион лева, натрупан от федерацията, стои неплатен от години. „Ами, има ресторанти, които правят месечен оборот повече от 1 милион. Това е несериозно!“, добави Насар.

„Абсурден договор с абсурдни клаузи“

Карлос Насар разкри, че напрежението между него и ръководството се е задълбочило заради предложен договор, който той определя като „абсурден“.

„Имаше клауза, че нямам право да претендирам за парите си, ако не си получа заплатата. Той ми бил работодател – това го няма никъде!“, каза щангистът.

Насар обясни, че е отказал да подпише и е направил корекции, след което предложил договорът да се обсъди с неговия мениджър Николай Жейнов. „Дадох му телефона, обеща да се обади – и така и не го направи“, уточни спортистът.

По думите му, след това последвали „опити за натиск и интриги“. „Докато той е във федерацията, договор няма да подпиша. Ако иска – да ми спре правата. Но този човек не може да помогне на българските щанги. Докато има думата, те ще вървят само надолу“, категоричен бе Насар.

„Или да ме пускат да се състезавам, или ще мисля за бъдещето си“

Насар заяви, че няма да има контакт с федерацията, докато Стефан Ботев не напусне. „Ако има желание да ме пуска на световни и европейски първенства, аз нямам нищо против да си продължа подготовката. Ако реши да ми спира правата – ще трябва да седна и да помисля какво да правя със спортната си кариера“, каза той.

Световният шампион подчерта, че не иска специално отношение или помощ, а просто институциите „да не му пречат да работи“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com