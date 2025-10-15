Журналист: Комплексирани нещастници плюят върху великите спортисти

Няма по-просто племе от … българското, ама малко ще се поправя – от българските полит. запалянковци!

Това пише в коментар за Афера журналистката Веселина Томова.

Ето и осталата част от публикацията:

Вчера заливаха Фейсбуск с Карлос Насар и реваха преиграно от щастие, днес Карлос Насар е презрян, обруган, оплют и охрачен, защото се снимал с Делян Пеевски и защото приел помощ от него.

Преди дни беше същото и с великолепния волейболен талант Симеон Николов. Скъсаха се да заливат Фейсбук със снимката му, да леят патосни сълзи от радост и веднага на другия ден го оплюха, охрачиха, обругаха, защо, моля ви се, щял да играе в „Новосибирск“.

Потресаваща идиотия.

И да си го кажем от упор: това е истината за огромен процент от българите.

Тясно скроени еснафи, комплексирани нещастници, които фалшиво се радват на успеха, само за да се залепят за него, и са готови още в следващия момент да разпнат онзи на когото до вчера са се възхищавали, щото не им е уйдисал на малоумието – на малоумните „тези“, на малоумните закостенели „разбирания“ за този живот.

ГОЛЕМИТЕ, тъпанари, ГОЛЕМИТЕ за това са големи, слава Богу, защото не обръщат внимание на „общественото мнение“ като вашето!

Те са талантливи и работят до скъсване за да стигнат до върховете, които вие дори и не може да мечтаете.

Само непрокопсал тип, който няма широта на съзнанието, не е отворен към сърцата на всички, който се самоизяжда от комплексите си на лузър, може изобщо да клейми велик шампион защо се бил снимал с Делян Пеевски, защо бил приел помощ от него, и да квичи, че по-добре било да отиде да се състезава за … Катар. Иначе същият тоя непрокопсал български лузър се прави на патриот и колко обичал България.

ГОЛЕМИЯТ човек е голям, защото е широко скроен, защото не се влияе от това какво казало един или друг от ПП-ДБ, трети или четвърти от Величие, пети или шести от безпросветната ТЪЛПА, наричаща себе си иначе „умни“, „красиви“, „интелигентни“ и прочие.

Същите тези, които седяха в скута на Пеевски.

Някога ако ги срещнете тия при каквито и избори – никога не гласувайте за тях! Защото са лоши хора! Задръстени хора от душевни боклуци! Хора, които единственото, за което драпат е да се намърдат до някоя полит-държавно-общинска софра.

Слава Богу, че ГОЛЕМИТЕ гледат на тях от ВИСОКОТО и ги виждат от там долу, като хлебарки…

Да ги питам аз тия тъпанари колко кинта дадоха за подготовката на който и да е спортист. Единственото, което могат е да полюционират във Фейсбук и да си правят политическа пропаганда на гърбовете на шампионите ни.

