Съдът се произнесе за аферата около "Величие". Замесен е и депутат

Софийският градски съд остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк" - около партия "Величие" на Ивелин Михайлов".

След разследване на Антикорупционната комисия бяха задържани седем души за корупция, пране на пари и имотни измами, предаде БНТ.

Съдебното заседание започна с искане на защитата делото да бъде преместено в Окръжния съд във Варна и беше направен аналог с процеса срещу варненския кмет Благомир Коцев.

Оказа, се че в организираната престъпна група (ОПГ) участва и лице с имунитет - народен представител, което до този момент не е установено.

От прокуратурата заявиха, че групата е има стройна организация, високо ниво на конспиративност и са насочвали големи финансови потоци.

От службите са засекли паричен превод в сметка на един от обвиняемите в размер на 21 милиона лева.

Според разследващите чрез схемата около "Исторически парк" са вкарвани и изкарвани на ръка милиони левове.

Използвани са рафинирани методи за убеждение на жертвите да инвестират, като част от обвиняемите са уреждали лесен и бърз достъп до заеми, гласи част от обвинението. Въвлечени са много пострадали лица, заявиха още от прокуратурата.

Съдът смята задържането под стража за основателно по отношение на всички обвиняеми лица, допълва БТА.

Обвиняемите са привлечени за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода и е тежко, каза съдия Иван Коев. Събраните на този етап от разследването доказателства сочат наличие и обосновано предположение, че лицата са извършили престъпленията, в които са обвинени - по чл. 321, ал. 3, т. 2, във връзка с ал. 2 от Наказателния кодекс. От приобщените към материалите по делото многобройни доказателства и показания на свидетели, се установява съпричастност към дейността на организираната престъпна група на всички обвиняеми лица. Дейността на групата е свързана с извършване на съгласуване на измами, присвояване на пари и данъчни престъпления, като е налице подозрение, че в групата участва лице, попадащо в обхвата на чл. 6, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията.

Може да се предположи, че обвиняемите са изградили около конкретни юридически лица схема на финансова пирамида, като е изградена мрежа от служители, извършващи действия по въвеждане в заблуждение на различни граждани с цел да бъдат мотивирани към инвестиции в конкретни проекти с голяма възвращаемост и мотивиране към последващо набиране на инвеститори, като генерираните вследствие на измамните действия парични средства, след множество банкови преводи между изграден кръг от търговски дружества, контролирани от групата, целят привидно генериране на оборот и избягване на плащане на данъчни задължения. Реално обещаната възвращаемост към инвеститорите не е налице, а част от вложените суми са били присвоявани, а друга част са били влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

Налице са и доказателства, въз основа на които може да се направи обосновано предположение, че съществената роля в групата има обвиняемият Пламен Кънчев, като неговата роля по изграждането на "пирамидата" е била водеща. Установява се, че Кънчев има отношение към дейността чрез търговските дружества "Трежър" и "Тогедър".

Налице са и доказателства за конкретни действия на Николай Хитов, относими към разследваните престъпления. Обвиняемият Бисер Сивков е бил ангажиран като консултант по събиране на парични средства за групата и извършването на финансови операции. Събраните доказателства съдържат данни и за конкретни действия на обвиняемия Николай Куцаров, относими към разследваната дейност с оглед заеманата от него длъжност. За обвиняемия Емил Ефтимов се установява, че е съдружник и управител на търговски дружества и има данни за финансови потоци към търговски дружества, свързани с групата, посредством които се осъществява дейността й.

Не е налице реална опасност обвиняемите да се укрият, ако не бъдат задържани под стража, тъй като всички са с установена самоличност и известно местонахождение. Като се оказали и съдействие при извършените процесуално-следствени действия с тяхно участие. Не стои така въпросът с наличието на реална опасност обвиняемите да не извършат престъпления, ако не бъдат задържани под стража. Съдът обосновава тази опасност с тежестта на конкретните престъпления и продължителността на периода, в който са осъществявали престъпните посегателства, с мащаба на престъпната дейност, свързана с движение на грамадни парични потоци, с координираността в действията на участниците в престъпните схеми.

Предвид здравословното състояние на обвиняемия Хитов, следва да се окажат необходимите медицински грижи с цел избягване на влошаване на здравословното му състояние, допълни съдия Коев.

Адвокат Иван Томов, защитник на Николай Куцаров, главен архитект на община Ветрино, който е привлечен като обвиняем, каза пред журналисти, че организираната престъпна група е описана в документите по делото без ръководител, заедно с лице, участник, което е известен, но неизвестен на държавното обвинение депутат.

"Тук няма нищо като вторични престъпления, твърди се за участие в организирана престъпна група", каза Юлияна Матеева, адвокат на Николай Хитов. Не е изяснено участието на когото и да било в нея, допълни тя. По думите й обвиненията са в сто тома, но се основават само на дейност на търговски дружества.

Прокурор Ахмед Кокоев каза пред журналисти, че не може да каже кой е лидерът на групата. На въпрос за огромните финансови потоци Кокоев посочи, че става въпрос за над 50 млн. лв. за период около 10 години.

Съдът се мотивира, че няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, а защитата определи процеса като политически.

Мярката може да бъде обжалвана. В такъв случай съдебно заседание е насрочено за 4 декември.

