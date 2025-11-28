Ивелин Михайлов и "Величие" предизвикаха сутрешен хаос насред София

Нова драматична ситуация с Ивелин Михайлов, лидер на партия "Величие", се разигра тази сутрин в центъра на София, след като той е спрял автомобила си неправилно на трамвайна спирка в района на булевардите "Донудков" и "Раковска". На място веднага са пристигнали две патрулки и са обградили политика.

Междувременно, докато органите на реда са с вързани ръце, тъй като нямат правото да напишат акт на депутата заради имунитета му, симпатизанти на "Величие" блокираха движението с големи автомобили. В резултат трамваите са блокирани, а "паяците" за вдигане на неправилно паркирани превозни средства също не могат да си вършат работата, съобщиха за БЛИЦ очевидци.

Драмата се развива на фона на мащабно разследване срещу приближени на Михайлов. На 26 ноември агенти на КПК, заедно с екипи на жандармерията и полицията, започнаха претърсвания на адреси в София, Варна, Шумен, Пазарджик, както и в село Неофит Рилски, където е позициониран "Исторически парк", собственост на Ивелин Михайлов.

Впоследствие (27 ноември) Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност седем лица за организирана престъпна група (чл. 321, ал. 3 НК), свързана с корупция, и постанови задържането им за срок до 72 часа. Обвинението спрямо тях е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26.11.2025 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).

