Николай Василев: Бюджетът е фалшив, намираме се в блато

Бюджет 2026 юридически не е изтеглен, а е само на пауза за преразглеждане, но разговорите за него продължават и страната вече закъснява със сроковете за приемане. Според бившия министър на икономиката Николай Василев, България се намира в "бюджетно блато", от което трябва спешно да излезе.

Бюджетното блато и призив за излишъци

"В момента сме в бюджетно блато „3, 5, 8“. Бюджет с уж 3% дефицит, но това е фалшиво. Всички знаем, че започваме от минус 5 и накрая финишираме на минус 8. Ето в такова бюджетно блато се намираме," коментира Василев.

Той призова да се престане с бюджетите с дефицит, тъй като "парите ни се изливат в пустинята, харчат се несъобразно", и настоя да се върнем към бюджетите с излишъци.

Икономически котви и съкращения

Василев се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор. Според него нищо не пречи политиците още днес да съкратят 10 000 души от държавната администрация.

Василев посочи, че в коалиционното споразумение между управляващите е трябвало да заложат на трите "икономически котви" - да не се харчи повече от 40% от Брутния вътрешен продукт, да не се увеличават преките данъци и да няма бюджетен дефицит.

Той подкрепя работодателите за това, че първо са излезли от Тристранката, както и техните идеи - да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък "дивидент".

Потайни планове за "Лукойл"

Бившият министър се обяви категорично против държавата да купи "Лукойл". "Дали държавата ще извади 2 млрд. лв. кеш или активи, за да си купи рафинерия, е математически едно и също. Аз съм против," заяви той.

Василев съзря потайни планове на управляващите за рафинерията в Бургас и предложи най-добрият вариант да бъде сериозен западен инвеститор.

