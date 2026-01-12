Паргов разкри какво се случва между БСП и Радев

Румен Радев е нашият президент, няма как да се отречем от него. Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов пред bTV. Той подчерта, че ако направи партия, Радев би бил партньор на БСП, а не опонент. Не сме се карали, говорим си. Той не дава отговори за политическия си проект, каза Паргов.

БСП иска бързи избори, партизанска партия е

Паргов не е притеснен от политически проект на Румен Радев. Още по времето на бившия лидер на социалистите Корнелия Нинова бяхме правили изследвания и партията бе разделена "За" Радев и "против" Нинова, въпреки че Радев нямаше нищо общо с партията, напомни зам.-председателят на БСП.

Няма значение на кого ще даде третия мандат, всички ще го върнат. БСП иска бързи избори - с преспи, снеговалежи, ние сме партизантска партия. Нас не ни е страх да има избори на сняг и студ, защото други искат да има избори на слънце, плаж и палми. Трябва да има промени в изборния кодекс, големият проблем е достоверността при преброяването. Ще подкрепим и нов тип машинно отчитане, тип сканиране, за да елиминираме човешкия фактор, каза още Паргов.

Той подчерта, че ако БСП получи третия мандат, ще го върне веднага.

Управлението прекали с катеренето по гърбовете на БСП вместо решенията да се взимат в Съвета за съвместно управление. БСП беше най-толерантната партия за разлика от другите партньори, каза още Паргов.

Той обясни, че изпълнителното бюро се избира от националния съвет на партията. Така председателят може да си избере отбора и екипа, с когото да води битките. На пленума на БСП бяха обсъдени две опции - оставка на изпълнителното бюро или оставка на председателя на партията, поясни Паргов.

Ще подаде ли оставка Зафиров?

Според него Атанас Зафиров трябва сам за себе си да реши дали да подаде оставка, защото на конгреса му предстои вот на доверие. Зафиров трябва да прецени как ще отиде на конгреса, тъй като това е личен акт, заяви зам.-председателят на БСП.

Паргов посочи, че БСП следи всякакви социологически проучвания, имаме електорален спад и на конгреса ще се обсъди въпроса за предсрочните избори. Въпреки положителната оценка на министрите, имаше призиви за оценка на едно управление, което се оцени като лошо, добави той.

Калоян Паргов даде пример, че БСП са направили компромис за еврозоната, но за сметка на това не са отстъпили по въпросите за Украйна.

Атанас Зафиров търсеше подкрепа социалният пакет да остане и във втория бюджет - и от Борисов, и от Пеевски, и от Тошко Йорданов. Обяснил им е, че в противен случай БСП ще напусне коалицията, обясни Калоян Паргов

