Искра Михайлова каза кой носи отговорността за Гюров

Оценяваме усилията, които извършва администрацията на Народното събрание и вие лично, за да задължите назначения премиер на Република България да изпълни задълженията си по Конституция пред Народното събрание. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова от парламентарната трибуна, обръщайки се към председателстващия заседанието Цончо Ганев. Повод бе откаът на Андрей Гюров да се яви в парламнента за изслушване по повод американските транспортни самолети, които бяха за учение у нас.

Направихме всичко възможно. Разместихме програмата, правихме почивки, канихме го, престанаха дори да вдигат телефоните, за да отговорят на поканите. Съжалявам, но е така. Господин Гюров е посочен и назначен от президента на Републиката г-жа Йотова, каза Искра Михайлова.

Остава ни възможността да се обърнем към г-жа Йотова, която да поеме отговорност и да накара назначения от нея премиер да изпълни задълженията си на служебен премиер на Републиката и да се яви пред Народното събрание на Република България, която е по закон парламентарна република, продължи зам.-председателят на ДПС. .

Така че, моля да не спираме с нашите усилия и да опитаме. Може би, г-жа Йотова ще поеме отговорността поне за това, заключи Искра Михайлова.

