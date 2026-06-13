Николай Василев: Бюджетът е фалшив, намираме се в блато
Бившият министър на икономиката настоява за връщане към излишъци и подкрепя бизнеса срещу нови данъци
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Бившият министър на икономиката настоява за връщане към излишъци и подкрепя бизнеса срещу нови данъци
Правителството на Панама се съгласи да се присъедини към международната система за автоматичен обмен на банкова и данъчна информация, съобщи генерални...
„Досега многократно предлагахме промени към една по-справедлива данъчна система, която да оставя повече средства за потребление в домакинствата, да вд...
Премиерът Бойко Борисов заплаши, че ще обложи с допълнителни данъци всички българи, които посещават Гърция с цел туризъм, както и на гръцките стоки, к...