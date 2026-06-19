Експерти разбиха идеята за данък върху второто жилище

„Има страшно много неизвестни, които все още не сме видели. Виждаме едно откъслечно изречение, което виси в пространството.“ С тези думи брокерът Невена Валентин-Стоянова коментира идеята за прогресивно облагане при притежание на повече от едно жилище.

Данъчният консултант Николай Иванчев беше още по-категоричен: „Всеки един данък е гениален, когато е прост.“ А кредитният консултант Елена Михайлова предупреди, че подобна мярка не бива да удря семейства, които купуват второ жилище за децата си, вместо големите инвестиционни купувачи.

Предложение с твърде много неизвестни

Темата беше обсъдена пред телевизия НоваНюз, където тримата експерти подчертаха, че идеята засега е твърде неясна, за да бъде оценена реално.

Според Невена Валентин-Стоянова не е ясно кого точно би засегнало евентуалното прогресивно облагане - физически лица, юридически лица, семейства или отделни собственици. Тя подчерта, че без конкретни текстове всяка оценка остава предварителна и рискува да създаде повече страх, отколкото яснота.

„Ние се опитваме да правим някаква данъчна реформа от XXI век, но същевременно сме много назад с дигитализацията и свързаността на процесите“, коментира брокерът.

Простият данък работи най-добре

Данъчният консултант Николай Иванчев определи темата като стара и припомни, че подобен опит вече е правен. По думите му резултатът тогава не е бил убедителен, защото ползите са били минимални, а административната тежест - значителна.

Според него основният проблем не е липсата на прогресивно облагане, а остарелите данъчни оценки на имотите.

„Имотите се събират невероятно добре като данъци и тук имаме един-единствен проблем - остарелите данъчни оценки“, каза Иванчев.

Той посочи като по-работещ вариант еднократно увеличение на оценките с 30 до 50 процента и въвеждане на автоматичен механизъм за актуализация на всеки две години. Така, според него, системата ще бъде по-ясна, по-лесна за прилагане и по-малко уязвима за заобикаляне.

Кой трябва да плаща повече

Елена Михайлова също постави акцент върху липсата на ясни правила. Според нея, ако се мисли за допълнително облагане, то трябва да бъде насочено към купувачи, които придобиват голям брой имоти с инвестиционна цел.

Тя направи разграничение между тези случаи и семействата, които купуват второ жилище за децата си или за реална житейска нужда.

„За мен тези хора не би следвало да се облагат с прогресивен данък. По-скоро той би трябвало да бъде насочен към големите инвестиционни купувачи“, заяви Михайлова.

Това е и една от най-чувствителните части в дебата - дали новата мярка ще търси справедливост на пазара, или ще обложи хора, които не са спекуланти, а просто са вложили спестявания в имот.

Общините може да се окажат неподготвени

Невена Валентин-Стоянова изрази съмнение дали общините имат административната и дигиталната готовност да приложат подобна система.

Според нея не е ясно как ще се обменя информация за всички имоти на едно лице в различни населени места. Ако един собственик има жилище в София, друго в малък град и трето на морето, администрацията трябва да може бързо, точно и надеждно да свърже тези данни.

Иванчев също предупреди, че сложният данък може да доведе до обратен ефект - по-трудно събиране, повече опити за избягване и нужда от допълнителна администрация.

„Толкова е сложно, че всъщност кой ще го администрира? Общините почти не правят ревизии“, каза той.

Ипотеките остават евтини

В разговора беше засегнат и имотният пазар. Елена Михайлова обясни, че лихвите по жилищните кредити в България остават ниски заради високата ликвидност на банките и големия обем депозити.

„Банките са суперликвидни, имат много средства, които искат да дават като кредити, и не очакваме някаква промяна в лихвите в краткосрочен план“, каза тя.

Невена Валентин-Стоянова посочи, че над 70 процента от клиентите ѝ купуват имоти с ипотечен кредит. По думите ѝ при сегашната цена на парите дори купувачи, които разполагат с цялата сума, често предпочитат да запазят капитала си за бизнес или други инвестиции и да използват ипотека.

Балонът пак не се пука

Николай Иванчев прогнозира, че ниските ипотечни лихви вероятно ще се запазят, защото банките печелят не само от лихви, но и от такси и допълнителни услуги.

„Тази линия ще остане ниска. Това е кукичката, с която банките привличат клиентите и ги тарифират за всичко друго“, заяви той.

Експертите не очакват рязък срив на имотния пазар. Според Михайлова пазарът се саморегулира, а импулсивните купувачи постепенно излизат от него.

Стоянова също отхвърли тезата за предстоящ „край на купона“ в сектора.

„Чакаме този балон да се пукне и не се пука. Пазарът наистина се саморегулира през последните месеци“, каза тя.

Идеята за прогресивно облагане на повече от едно жилище засега изглежда повече като политически сигнал, отколкото като готова данъчна мярка. Най-големият риск е в липсата на яснота - кой ще бъде обложен, по какъв критерий, как ще се проверява собствеността и дали общините изобщо могат да приложат системата без нова тежест. Ако целта е да се ограничи спекулативното купуване на много имоти, правилата трябва да бъдат насочени точно натам, а не към семейства, които търсят сигурност за децата си или пазят спестяванията си в тухли и бетон.

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