Обрат с данъците за жилища. Идеята на Радев

Собствениците на две и повече жилища да бъдат обложени с по-висок данък. Идеята сподели пред кметовете премиерът Румен Радев. Той обясни, че данъчните оценки на имотите са остарели, а тези, които имат повече от едно жилище могат да се облагат по прогресивна скала.

„Трябва да мислим как да облагаме прогресивно броя на жилищата. Първото основно жилище трябва да бъде на една стойност, но следващите могат да бъдат на повишаваща се скала", даде пример Радев. Той призна, че се работи в тази посока, но тя не може да стане без връзка между данъчните на различните общини.

"Ще ви помогнем, за да може да се разгърне това прогресивно облагане на брой жилища. Но трябва да бъдем внимателни, защото това може да доведе до вдигане на наемите", предупреди премиерът.

По сегашния закон, парламентът задава коридор за облагане на имотите, а общинските съвети определят конкретния му размер за населеното място. В момента, диапазонът по закон е от 0,1 до 4,5 промила върху данъчната оценка. За основно жилище има намаление от 50% на размера на данъка.

Данъчните оценки на недвижимите имоти в България на практика не са претърпявали съществена актуализация на базовите стойности от около 15 години. Именно затова днес при много имоти данъчната оценка е 3–5 пъти по-ниска от пазарната цена.

Във финансовото министерство се обмислят варианти за осъвременяването им. Няколко са начините това да се случи. Първият и най-лесен и бърз е промяна във формулата за определянето им като се коригират базисните стойности и коефициентите, по които се пресмятат оценките. През 2023 г. финансовото министерство предложи данъчните оценки да се актуализират периодично според индекс за цените на жилищата. Проектът на методика предвиждаше осъвременяването да става при значително натрупано поскъпване на имотите. Друга алтернатива е това да става веднъж на всеки две години за сградите и всяка година за земеделските земи със стъпка от 10-20%.

Актуализиране на данъчните оценки на жилищата предложи преди два дни Фискалният съвет наред с мерки като орязване на бюджетите на силовите структури. Оценките при купуване на нови жилища и земи не са променяни от 2005 г., напомни председателят му Симеон Дянков. "В момента оценките на тези продажби са много под това, което трябва да бъде. Това ще даде повече пари в общинските бюджети, отколкото в държавния, но е правилна мярка за изсветляване на икономиката", посочи бившият финансов министър.

Промените вероятно ще се случат най-рано от 2027 г. и след това. Една от причините, посочена и от премиера Радев е, че у нас няма един единствен публичен регистър за имотите. Имаме Агенция по кадастър, в която има граници, идентификатори, площ, сгради и самостоятелни обекти за всеки имот в държавата. Има имотен регистър на Агенция по вписванията, който съдържа информация за собствеността, сделки, ипотеки, възбрани и други вещни права. Има и интегрирана система кадастър–имотен регистър, чрез която могат да се получават данни за имоти, собственици и ограничения върху имотите.

Една община може да получи достъп до данните и да ги интегрира в собствена GIS система, като за това не се изисква значителен финансов ресурс.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com