Парламентът започва с кадастъра и приключва с ракети
Депутатите обсъждат промени в имотния регистър, но дневният ред включва и военни ратификации и международни трудови актове
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Депутатите обсъждат промени в имотния регистър, но дневният ред включва и военни ратификации и международни трудови актове
Поправки в закона режат бюрокрацията
Одобрени са дълго чакани поправки в закона