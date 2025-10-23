Парламентът започва с кадастъра и приключва с ракети

Българският парламент започва деня си с наситена програма – от промени в кадастралното законодателство до военни споразумения и международни трудови актове. Първата точка в дневния ред е изцяло в полето на цифровизацията и административната реформа, но по-късно пленарната зала ще премине към теми, свързани с отбраната и международните задължения на страната.

Електронен кадастър и облекчени услуги

На вниманието на депутатите застава второто четене на промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, подготвени от Министерския съвет. Поправките, одобрени миналата седмица от комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, целят да въведат нов модел за предоставяне на кадастрални, геодезически и специализирани данни.

Основният замисъл е да се намали административната тежест за гражданите и бизнеса чрез разширяване на използването на електронни документи и автоматизиран обмен на информация между институциите. Законопроектът предвижда редица услуги да се предоставят безвъзмездно на органи на властта, съдебната система и организации, които осъществяват обществени функции – като вътрешни електронни административни услуги. Това е част от по-широкия процес на цифрова трансформация на държавната администрация, който има за цел да ускори процедурите, свързани с имотни сделки и техническа документация.

Очаква се дебатите по законопроекта да засегнат и въпроса за сигурността на електронните системи, тъй като с увеличаването на обмена на чувствителни данни се засилват изискванията за защита и контрол. Според правителството промените ще позволят на България да се доближи до европейските стандарти в областта на кадастъра и електронното управление.

Ракети, GPS технологии и трудови стандарти

След приключването на точката за кадастъра парламентът ще премине към ратификация на няколко международни договора, които показват разнообразието на дневния ред – от отбранителна модернизация до трудово законодателство.

Депутатите ще обсъдят проект за ратификация на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-P-LBL, свързан с модул за GPS, осигуряващ поддръжка на „M-code“ за военни цели – технология, която повишава точността и сигурността на навигационните системи на армията. Наред с това предстои гласуване на Изменение и допълнение № 2 на друг договор (LOA BU-P-AAD), който касае ракетите „Sidewinder AIM 9X Блок II“, както и съпътстващи материали и услуги. Според експерти тези договори са част от поетите ангажименти на България в рамките на НАТО за модернизация на въоръженията и интеграция в съюзната система за отбрана.

Във втората половина на заседанието Народното събрание ще разгледа и три документа, приети по време на 111-ата сесия на Международната конференция на труда през 2023 г. в Женева. Това са Конвенция №191 за безопасна и здравословна работна среда, Препоръка №207 с последващите ѝ изменения и Препоръка №208 за качественото чиракуване. Очаква се българските депутати да приемат тези международни актове „за сведение и вземане на акт“, което ще потвърди ангажимента на страната към по-добрите стандарти на труд и обучение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com