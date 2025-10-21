Обрат в парламента. Най-важният стол се разклати

Обрат в парламента след днешното заседание на Съвета за съвместно управление. Столът на Наталия Киселова се разклати.

Висшите представители на коалицията се събраха в НС, за да уточнят промените в управлението. Официални изявления след края на продължилото с почивки цял ден заседание нямаше. Появи се обаче съобщение във фейсбук страницата на ГЕРБ.

В името на споделеното управление на държавата между трите формации от коалицията, ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание. Това стана по време на заседание на Съвета за съвместно управление (ССУ), обяви ГЕРБ. Стартираха и конструктивните разговори между партньорите за Бюджет 2026. Разговорите по двете теми продължават и през следващите дни, а от утре се възобновява работата на Народното събрание, се казва още в съобщението.

