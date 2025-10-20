Обрат! Пеевски дава подкрепа на кабинета "Желязков" без да иска НИЩО!

Делян Пеевски продължава да подкрепя правителството и не иска никакви постове в парламента или изпълнителна власт.

Лидерът на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски е разговарял тази сутрин с премиера Росен Желязков и му е декларирал подкрепа за кабинета за пълен мандат, без да иска НИЩО в замяна, съобщи Епицентър. бг.

Не искам нищо! Искам правителството на Росен Желязков да работти спокойно и да се заеме с решаване на проблемите на държавата, са били думите на Пеевски.

Лидерът на ДПС се отказва от всичко, което е било договорено като парламентарни позиции срещу подкрепата на неговата партия за мнозинството.

И това е декларирал категорично пред премиера Желязков

Пеевски се отказва от участие в парламентарни комисии, от зам.-председателски пост на НС и от ротационен председател на Народното събрание - позиции, които бяха договорени до преди два дни.

"Нищо не искам! Важен е бюджетът, икономиката и стабилността на държавата преди влизането ни в еврозоната", подчертал Пеевски пред Желязков, с когото са коментирали сериозните предизвикателства пред страната ни.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България", заяви тази сутрин Пеевски в своя официална позиця.

По този начин Пеевски дава знак за успокояване на страстите в управлението след драматичния 25-минутин монолог на Борисов във вторник, който хвърли държавата в криза.

Пеевски изрично е подчертал, че подкрепя правителство с премиер единствено Росен Желязков и няма да подкрепи кабинет с друг премиер.

Ако се тръгне на смяна на министър-председателя, аз ще бъда против, заявил Делян Пеевски.

След този неочакван обрат, сега на ход е лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов сега трябва до покаже как си представя преформатирането на управлението, след като получава подкрепа за споделяне на отговорността, как ще се предолее феодализацията на министерствата и как управлението ще се обърне към реалните проблеми в държавата.

Позицията на Пеевски от днес връща политическия дебат на изходни позиции преди изборите в Пазарджик, които ДПС спечели, а ГЕРБ остана шеста политическа сила и това предизвика емоционалния изблик на Борисов.

Вече е ясно, че властта не е самоцел на Пеевски, че подкрепата му за управлението не е на базата на сделка, а на отговорност пред държавата, която се намира в сериозен преломен момент в своето развитие.

Пеевски е категоричен, че публичният дебат трябва да се фокусира върху финансовото и икономическо състояние на България, а не кой какъв пост заема.

Искам държавата да работи за хората, а не да се занимаваме кой в какъв кабинет ще седне, е мотивацията на Пеевски да промени позицията си.

Изненадващият ход на Пеевски дава простор пред Борисов да покаже държавническите си умения, да направи промените, които иска, и да стабилизира управлението.

Ако се погледне по-мащабно, промяна в позицията ня Пеевски няма. Той винаги е декларирал готовност да подкрепя кабинета на Желязков - ако има нужда, ще влезе, но може да продължи да подкрепя както досега и "всичко е в ръцете на Борисов".

