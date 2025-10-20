Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО за пълен мандат, докато работи за хората

Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в специална своя позиция.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, допълни той.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България.

Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната.

Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", категоричен бе Делян Пеевски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com