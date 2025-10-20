Политика

Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО за пълен мандат, докато работи за хората

Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия, каза Делян Пеевски

Пеевски: Правителството има подкрепата на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО за пълен мандат, докато работи за хората
20 окт 25 | 8:28
239
Мира Иванова

Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората. Това заяви лидерът на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски в специална своя позиция.

Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки, допълни той.

"За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България.

Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната.

Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", категоричен бе Делян Пеевски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Делян Пеевски
Още от Политика
Коментирай
1 Коментара
Vitalik
преди 0 секунди

Станах жертва на измамници, представящи се за крипто инфлуенсъри и търговци, които откраднаха милиони USDT от компанията ми. Въпреки молбите ми и включването на властите, не успях да си възстановя средствата. След това се обърнах към „специалисти по възстановяване на активи“, но те поискаха само безкрайни такси без резултати. В крайна сметка попаднах на дискусии за Trustwavehackerstech (TWHT) във форум, където хора от различни страни споделяха как са си възстановили откраднатите пари. Въпреки че в началото се колебаех, се свързах с тях чрез Trustwavehackerstech2 @ gmail com. След множество уверения и доказателства, се съгласих с условията им. За мое облекчение, TWHT успешно възстановиха всяка стотинка, която загубих. Те бяха професионални, надеждни и ефикасни във времето. Пиша това ревю, за да помогна на другите да избегнат измами и да знаят, че има истинска помощ. Споделянето на това може да спаси някой друг от финансов крах.

Откажи