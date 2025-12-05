ПП-ДБ внесоха вот на недоверие

От ПП-ДБ внехоса в парламента вот на недоверие на правителството на Росен Желязков.

Очаква се вотът да бъде гласуван следващата седмица, като за тогава опозицията обяви и нов протест. Темата на вота на недоверие е несправяне на правителството в областта на икономическата политика.

През седмицата премиерът Росен Желязков заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

