Обрат на границата. Връщат се колкото напускат

Вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев заяви, че България трябва да води целенасочена политика за привличане и трайно завръщане на българите зад граница. Според него подобни усилия вече започват да дават резултат и трябва да се разглеждат като стратегически национален приоритет.

Завръщането става възможно и измеримо

Дончев направи изявлението си по време на парламентарния блиц контрол, отговаряйки на въпрос, свързан с демографската криза и твърдението, че страната губи около 45 хиляди души годишно. По думите му в Министерството на труда и социалната политика вече се изпълняват проекти, насочени към задържане на населението и повишаване на жизнения стандарт.

Той подчерта, че мерките трябва да бъдат адаптирани към реалните очаквания на завръщащите се българи – включително по теми като образование, интеграция и административни процедури, които според него трябва да бъдат допълнително облекчени.

Повече хора се връщат

Дончев посочи, че България вече е достигнала точка на равновесие по линия на механичната миграция – тенденция, установена още през 2019 година, когато броят на напускащите страната се изравнява с този на завръщащите се. Това означава, че отливът на население постепенно се забавя, а желанието за завръщане в България започва да се засилва.

Той допълни, че при присъединяването към Европейския съюз страната е имала брутен вътрешен продукт (БВП), равняващ се на 32–33 процента от средноевропейското равнище, докато днес този показател надхвърля 63 процента. „Опитът на другите държави членки показва, че когато този дял премине 70 процента, се наблюдава ускорено завръщане на гражданите“, отбеляза той.

Икономическата конвергенция – ключът към връщането

Вицепремиерът подчерта необходимостта от активно ускоряване на икономическата конвергенция, която според него е основният фактор, каращ българите да се завръщат. По данни, цитирани от него, България е увеличила номиналния си БВП четирикратно от началото на членството си в ЕС, а реалното нарастване е около два пъти и половина.

Той допълни, че е грешно да се предполага, че демографската политика се свежда само до социални плащания, защото тя засяга всички аспекти – от доходите и средата на живот, до решението да се отглеждат деца в България.

Нашите сънародници в чужбина – национален капитал

Вицепремиерът определи българите зад граница като „важен резерв“ за развитието на страната и нейната икономика. Той подчерта, че държавата трябва да създаде условия, които не просто привличат тези хора обратно, но и им позволяват да се интегрират трайно и пълноценно.

