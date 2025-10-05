Демографската криза се задълбочава. Тревожни данни
Към 31 декември 2024 г. населението на страната е едва 6 437 360 души
Средно за 27-те членки на Евросъюза тя е 81,7 години
Обезлюдяването и липсата на социална инфраструктура обричат българските села и градчета на изчезване
АГ болницата празнува 90-годишен юбилей
8 826 души повече напуснали Германия, а България ги привлича обратно
Делът на възрастните в България продължава да се увеличава
В преследването на съвършенство родителите навлизат в безкраен цикъл на стрес
Едно от решенията на проблема е свързано с развитието на модерна инфраструктура
За първи път се поправя и тенденцията към намаляване на българите
30 000-40 000 души е бил вносът на работници у нас за тази година
Сред ромите има талантливи деца, но ги женят едва 12 годишни и пропадат в гетото
Младите в момента са доста по-отговорни родители
"Стандарт" с меморандум за превръщането му в стратегически държавен приоритет
За преждевременна се смята смъртност, настъпила преди 65 години
Всички, които са управлявали през последните години, са заровили глава в пясъка на принципа „нищо не...
„Променяйки средата, променяме демографията“, заяви той
Сега има криза с човешките ресурси, предупреди доц. Алексей Пампоров
Нужни са ни визионери. Необразованите ще изпаднат от пазара на труда
Според него с тази демография математически нацията няма позитивно бъдеще