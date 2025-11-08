ЦЕНТЪР: „Демографският срив вече не е статистика, а въпрос на оцеляване“

В Националния пресклуб на БТА се проведе обществена дискусия на тема „Демографските и социални проблеми на България в състояние на криза“, организирана от Платформа ЦЕНТЪР. В нея участие взеха водещи експерти, анализатори и общественици, сред които доц. Благовест Георгиев, проф. Мария Пиргова, Ваня Григорова, д-р Димитър Иванов, както и представители на младежки и граждански организации.

Конференцията беше открита от председателя на ПП ЦЕНТЪР Петър Димитров, който заяви, че демографският срив е „вече не просто тревожна статистика, а въпрос на национално оцеляване“ и подчерта, че платформата ще настоява за реални действия, а не за „поредни стратегии, които събират прах по бюрата на министерствата“.

Доц. Благовест Георгиев коментира, че България се намира „в най-тежката си демографска ситуация от Освобождението насам“. „Това не е демографски проблем, а социално-икономическа катастрофа. Хората напускат, защото държавата ги изоставя. Бедността убива България по-бързо от емиграцията“, заяви доц. Георгиев.

Той акцентира и върху необходимостта държавата да инвестира в политики за семейна подкрепа, достъпно здравеопазване и образование в малките населени места, за да спре изтичането на младите хора.

Икономистът Ваня Григорова остро разкритикува модела на частните пенсионни фондове, като подчерта, че той работи срещу интересите на обществото. „Проблемът не е в пенсионерите, а в паразитния финансов капитал. Частните фондове натрупват милиарди, които не работят за българската икономика. Вместо да се увеличават възрастта и вноските, държавата трябва да върне парите там, където им е мястото – в НОИ“, каза тя.

Григорова настоя и за премахване на максималния осигурителен доход, който освобождава най-богатите от пропорционален принос към системата: „Сегашната политика е данъчна амнистия за високите доходи. Това не е реформа – това е цинизъм.“

Младите участници в дискусията – Георги Петков и Мартин Филипов – насочиха вниманието към липсата на дългосрочна визия за младежта. „Държавата не просто не задържа младите хора – тя ги изгонва“, каза Петков. „Няма достъпни жилища, няма качествено образование, няма работни места, които да дават перспектива. После се чудим защо демографията колабира“, допълни Филипов.

Проф. Мария Пиргова определи ситуацията като „комбинация от социална несигурност и външнополитическа безпомощност“, посочвайки, че „България плаща цената за това, че се отказа от собствената си политика и се превърна в периферия на чужди интереси“.

След изказванията на основните лектори се проведе широка обществена дискусия, в която граждани, експерти и представители на организации обсъдиха конкретни предложения за спиране на демографския срив, реформа в пенсионната система и политики за задържане на младите в страната.

В заключение от ЦЕНТЪР обявиха, че ще продължат с обществените форуми и експертни дискусии, насочени към намиране на реални решения за кризата, пред която е изправена България.

От платформата заявиха: „Ние няма да спрем да говорим за проблемите, които властта се опитва да скрие под килима. Демографията, бедността и социалната несправедливост са не просто теми – това е въпрос на национално оцеляване.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com