Демографски трус! НСИ с тревожни данни
Раждаемостта продължава да пада, докато страната ни поставя рекорди по цезарово сечение в Европа
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Раждаемостта продължава да пада, докато страната ни поставя рекорди по цезарово сечение в Европа
Водещи политолози, общественици и анализатори се включиха в обществена дискусия за демографската и социалната криза в България, организирана от платфо...
Какво се очаква
„Годишно умират средно по 110 000 – 115 000 души, раждат се 65 000 – 70 000 бебета. Разликата е от около минус 40 000 души. Това означава, че всяка го...
Демографският срив на България ще оказва трайно натиск върху бюджета и ще възпрепятства икономическия растеж, т.е. голяма част от българите ще продълж...
С данъците от цялата държава се хранят чиновниците в столицата, казва проф. Петър Иванов
София. По статистически данни България намалява със 164 души на ден. Това са 60 000 годишно". Това заяви социалния психолог проф. Петър Иванов, който...