Лоша новина за продължителността на живота в България

Българите остават с най-кратката продължителност на живота в Европейския съюз.

Средно за 27-те членки на съюза тя е 81,7 години, докато за България е 75,9 години. В Румъния е 76,6 години, в Латвия - 76,7 г., в Унгария - 77 г., а в Литва - 77,6 г. Това съобщи Евростат, позовавайки се на статистика за 2024 г.

В три европейски държави средната продължителност на живота при раждане (както всъщност се нарича този показател) е над 84 г. В Испания е точно 84 г., а в Италия и Швеция е 84,1 г. Норвежците са с 83,3 г., французите - с 83,1 г., португалците - с 82,7 г., а белгийците - с 82,6 г. В Словения и Австрия живеят средно 82,3 г., в Нидерландия - 82 г., в Германия - 81,5 г.

В сравнение с 2019 г. всички държави без две успяват да увеличат средната продължителност на живота. В Нидерландия очакваната продължителност на живота при раждане намалява с 0,2 г., в Испания няма промяна, а във Франция има само леко увеличение от 0,1 г. Общо увеличението за ЕС е 0,4 г.

Най-голямо увеличение в сравнение с последната година преди пандемията отбелязват Литва - 1,1 г., Чехия, Латвия и Румъния - 1 г., и Кипър - 0,9 г. В България също има немалка положителна разлика - през 2019 г. продължителността на живота е била 75,1 г., т.е. има увеличение с 0,8 г.

Данните показват очакваната продължителност на живота на новородените при неизменност на смъртността през дадената година.

