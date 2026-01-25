Най-голямата изненада за Нова година 2026 дойде от Балчик

Балчик вече има първото си бебе за новата година - малката Анран, която се роди на 17 януари в общинската болница в града. Раждането е преминало спокойно, а новината бързо се превърна в повод за усмивки и надежда в малкия морски град, предаде Нова телевизия.

„Беше изненадващо, защото майката не е ходила на консултации при мен, а в Добрич. Раждането обаче премина напълно нормално. Анран се роди в 16:20 часа, с тегло 3,080 кг и ръст 48 см“, разказа Емилия Димова, началник на отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ Балчик.

Майката не говори български и е общувала с лекарите чрез дигитален преводач. „Попитах я защо е избрала да роди тук. Тя просто каза: защото тук живея. Бащата чакаше отвън и беше много щастлив, че в семейството се появява още едно момиченце“, допълни д-р Димова.

Семейство Чи идва от малък град в близост до Шанхай. Преди шест години Уей Чи пристига в Балчик като турист, но решава да се установи трайно заедно със съпругата си. Четири години по-рано в Балчик се ражда и първата им дъщеря Йоуран, която вече е на 4 години и посещава детска градина.

„Балчик е спокоен и приятен град. Харесваме морето и атмосферата. Решихме да останем за постоянно“, споделя Уей Чи. Семейството се занимава с търговия и вече се чувства напълно у дома си.

Според заместник-кмета Димитрин Димитров в Балчик живеят различни чуждестранни общности, основно пенсионери. „В селата около крайбрежието има повече чужденци, но повечето са възрастни хора, както и част от лекарите, които работят тук“, посочи той.

Медицинският екип в общинската болница също е от опитни специалисти. „Колегите са на средна възраст около 70 години, но от тях се учим много. Те ни помагат и ни дават сили в най-трудните моменти“, каза д-р Димова.

Въпреки че много родилки предпочитат големите градове, малките болници също имат своите предимства. „Нашата болница е чиста, добре оборудвана и с гледка към морето. Това пациентките го оценяват“, добави тя.

Благодарността е взаимна. „Балчик, болницата, лекарите - всичко е много добре и приятно. Благодаря от сърце“, каза Уей Чи, докато държеше новородената Анран - малкото момиче, което даде символично ново начало на годината в морския град.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com