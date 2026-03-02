Анкета: Историята и езикът сплотяват българите в несигурни времена

Българите остават обединени около своите традиции, история и език, показва национално представително изследване на социологическа агенция „Тренд“, проведено между 12 и 18 януари 2026 г. сред 1001 души над 18 години чрез пряко интервю лице в лице с таблет. 71% посочват традициите като най-силния обединяващ фактор, 69% - историята, а 57% - българския език. В същото време близо 60% от анкетираните смятат, че българската култура е застрашена в известна степен. Данните очертават едновременно силна национална принадлежност и осезаема тревога за бъдещето.

Фолклорът също се откроява като символ на сплотеност - 33% го определят като обединяващ фактор, а 18% посочват православното християнство. Музиката, народните танци и обичаите продължават да събират поколенията около една сцена - от съборите в Копривщица до нестинарските игри в Странджа. Българската шевица, гайдарските състави и вековните ритуали не са просто културни знаци, а живи маркери на принадлежност. Те носят паметта на нацията и я предават напред.

Две трети от българите признават, че се чувстват най-силно свързани със своята култура по време на национални празници. 54% усещат тази връзка най-вече в семейството, а 50% - чрез музиката, танците и фолклора. Националният трибагреник, химнът и почитането на героите от Освобождението до съвременните ни успехи в науката и спорта се превръщат в моменти на споделена гордост. От Паисий и Левски до съвременните български олимпийски шампиони и световно признати учени - историческата нишка остава непрекъсната.

По въпроса за бъдещето мненията са разнопосочни. 42% смятат, че културата е по-скоро застрашена, а 18% я определят като силно застрашена. Въпреки това мнозинството очаква тя да се запази под някаква форма през следващите 20 години. 15% вярват, че ще бъде съхранена и развита, а 37% прогнозират, че ще се адаптира към нови реалности, но ще остане разпознаваема. 19% обаче се опасяват, че ще се загуби под влиянието на глобализацията, а 15% допускат, че ще оцелее само в малки общности.

На въпроса за личната идентичност 83% от анкетираните се самоопределят като българи. Едва 9% избират определението „европеец“, 4% - „балканец“, а 3% - „гражданин на света“. Националната принадлежност ясно доминира като водещо чувство за идентичност. Когато трябва да посочат към кое се чувстват най-свързани, 47% избират България, 30% - своя град или село, 12% - региона си, а 7% - Европа. В по-малките населени места местната идентичност е още по-силно изразена, но тя не измества усещането за принадлежност към държавата.

Данните очертават картина на общество, което пази своята историческа памет и културни символи като стратегически капитал. Българската азбука, призната и извън границите на страната, традициите на народното творчество, богатото литературно наследство и духовните центрове от Рилския манастир до старите възрожденски градове продължават да бъдат опорни точки на националното самочувствие. Въпреки тревогите, усещането за принадлежност остава устойчиво и ясно заявено.

