Две деца учат изкуствения интелект да пише правилно на кирилица
Ако не го направим, Al ще продължи да греши
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Ако не го направим, Al ще продължи да греши
Данни от национално проучване очертават силна привързаност към България и нейните корени
Подкрепяме и ще подкрепяме РСМ за интеграция, декларира обаче Георг Георгиев
Какви думи се родиха в главата й
Той отново повдигна въпроса за използването на конституционното име на Република Северна Македония
Ние имаме договор за добросъседство и той откровено се нарушава, заяви лидерът на "Възраждане"
Проектът за обща азбука на тюркските езици на латиница е предложен от учени още през 1991 г.
Езикът все още може да бъде запазен за потомците
Според принципите на лингвистиката той не може да се нарече самостоятелен
Данни от проучване на "Евробарометър"
Във Влашко до края на ХV и най-късно до половината на ХVІ в. още голяма част от болярските семейства е била българска
Има идеи за промяна на европейските правила в тази област
Той е най-разпространен
Разпознават го най-често хора от скандинавските страни
Цели 24 букви
Кючюк организира Седма работна среща „Език, култура, религия, изкуство и НПО"
Разкритие от служебния външен министър
Всеки българин в България обича Македония и няма нищо против Македония
В Украйна и Беларус съотношението е 70%
Македонците загубиха всичко за ЕС и НАТО - своята идентичност, своя език и своя етнос