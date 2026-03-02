Температурите днес са нечувани! Пролет е

2 март започва с обещание за радост в душата - денят ще бъде предимно слънчев, макар че в Дунавската равнина и Източна България утрото ще остане притиснато от мъгла и ниска облачност. Следобед обаче завесата постепенно ще се вдигне, видимостта ще се подобри и небето ще отвори прозорец към пролетта.

Ще духа слаб, предимно северен вятър. Температурите ще се движат в широк диапазон – от 12° до 17°, но в районите с по-трайна мъгла стойностите ще останат по-скромни – между 5° и 10°. В София се очакват около 15°.

По морето

Над Черноморието денят стартира с повече облаци, но до обяд те ще започнат да отстъпват. Следобедът ще бъде предимно слънчев. Вятърът ще е слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще се задържат между 7° и 9°. Морската вода остава студена – 4°–5° по северното крайбрежие и 6°–7° по южното. Вълнението – около 2 бала.

В планините

В планините ще бъде слънчево, с умерен вятър от запад-северозапад. На 1200 метра максималната температура ще достигне около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

Началото на март пристига с ясен знак: зимата отслабва хватката си, макар и не навсякъде едновременно.

