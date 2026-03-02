Пияни-заляни скиори тормозят туристи в Банско

Солидно са се черпили скиорите през уикенда в Банско, свидетелстват Фейсбук публикации. Някои са прекалили и са смутили останалите.

"Днес на ски пътя, жена ми беше блъсната в гръб от неразумно каращ скиор, чужденец. Докато чакахме помощ около нас изпопадаха няколко мъртво пияни скиори, всички чуждо говорящи. Толкова пияни, че не можеха да се изправят на ските. Трябва да се вземат спешни мерки, това не е сериозно. Карането на ски пиян, трябва да се инкриминира. От ПСС казаха, че така е по цял ден. Жалко за иначе хубавата Ни планина", пише български турист в курорта.

Хората се съгласяват с него, че нещата там излизат извън контрол, а на въпрос как е жената той обяснява, че има разкъсани връзки на коляното. "Ударът беше отзад , много опасен, защото човек е съвсем неподготвен".

Трети човек се обажда с предупреждение: "Винаги съм казвал че въпроса за сигурноста на скиорите е единствено и само в техни ръце. Не разчитайте някой да ви пази, оглеждайте се постоянно, отбягвайте неразумно каращи и не им се набивайте в тяхната линия на спускане, разчитайки на това че те може би ще ви заобиколят! Това са все малки дребни правила, но във времето са се оказали доста продуктивни и работещи за собствената ви сигурност".

Мариела, съпругата на Цецо Елвиса, с типичното си чувство за хумор отбеляза как е там и става ясно, че е имало апрес партита, с диджей, музика, танци и други лудории през уикенда. "На Лукса съм, на скъпото! Капучино 6 евро, кафенцето 4 евро, все пак в Банско сме, няма само по чужди курорти да караме, я! А и картата за деня е 59 евро,в Червиня ми е 55 ! Ако не ти се виси на опашка за Гондолата, ВИП картата е нищо и никакви си 80 евро, та да минеш от задния вход по-бързо. Бусче взех днес само за 8 евро да ме изкара до Бъндеришка, организация има. Иначе сезонът слаб бил. Гърци нямало, англичани малко. Румънците спасявали сезона. Българите сме ги били изгонили. Персоналът избягал. А заведения колкото искаш в Банско, то ресторанти, то дискотеки, то апрес. В други ски курорт по света едва ли има толкова нощен живот и заведения на парче турист, не че се оплаквам. Да не пропусна да спомена, че ни написаха и фиш в полунщо, по сигнал казаха било, задницата на колата стърчала леко, та за това 25 евро,ама да сме благодарни! Иначе 100 евро трябвало да ни напишат!", съобщава тя.

