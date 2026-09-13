Пияни-заляни скиори тормозят туристи в Банско
Скъпо, но весело, пишат други
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Скъпо, но весело, пишат други
Това се случи в най-високото село във френските Алпи
Туристите да не се отклоняват от маршрутите
Случи се край Чепеларе
Няма да е проблем по високите части да се кара и до Великден
Ентусиастите да внимават много
Симеон Матев каза, че ще има много сняг, но има голяма опасност
Сигналът е бил за шестима души, изчезнали по време на ски каране
25-ма планински спасители и 4 кучета участваха в издирването му
Празнуват по нестандартен начин 3 март.
Връщат резервации
Ние, кардиолозите, не лекуваме нашите болни със залежаване, казва проф. Сотир Марчев
Единият е с комоцио
Двама скиори са се сблъскали в късния следобед на писта в местността "Платото" над Банско
Това съобщиха от Планинската спасителна служба
Организацията на стартовете за купа "Юлен" бе перфектна
Ски могат да се карат само над 1200 метра
Алберт Попов вече е в Зьолден и се подготвя за Световната купа
Австриецът Марсел Хиршер е голямата звезда на 44-ото световно първенство по ски в Санкт Мориц. 27-годишният 5-кратен носител на световната купа спечел...
Вече не е новина, че Пампорово и Мечи чал се обединиха. Новото е, че на 25 и 26 февруари родопският курорт става домакин на първото състезание на скио...