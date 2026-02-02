Внимание! Сериозна опасност от лавини в Пирин

Обилните снеговалежи през последните дни доведоха до повишена лавинна опасност в Пирин, предупреждават експерти по планинска безопасност. В района на Банско през целия вчерашен ден е валял сняг, като снежната покривка се е увеличила с над 15-20 сантиметра.

По думите на планинския спасител Андрей Балевски в неделя лавинната опасност е била трета степен с тенденция за повишаване. „В момента сме между трета и четвърта степен. Днес ще направим допълнителни обследвания, за да дадем точна информация“, уточни той.

Балевски допълни, че именно трета степен на лавинна опасност е сред най-коварните. „Снежните маси са достатъчно стабилни, за да не се саморазтоварят, но при навлизане на скиор, сноубордист или планинар в склоновете може да се задейства лавина“, обясни експертът.

Основната превантивна мярка при повишена лавинна опасност е туристите да не се отклоняват от зимните маршрути, а при по-високи нива – дори да отложат планираните преходи. „Над трета степен препоръката е маршрутите да се отменят, докато обстановката се стабилизира“, каза Балевски.

Той напомни, че всеки ден между 8:15 и 8:40 ч. се публикува лавинен бюлетин с информация за времето, снежната покривка, рисковите изложения и районите с най-висока опасност. „Това е най-добрият съвет – хората да се информират преди да излязат в планината“, подчерта експертът.

Коментира, че все още се наблюдава присъствие на неподготвени хора извън пистите. „Има скиори, сноубордисти и планинари, които поради липса на умения и знания предприемат рискови действия точно в неподходящия ден. Това е най-опасното“, предупреди той.

