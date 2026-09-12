Внимание! Сериозна опасност от лавини в Пирин
Туристите да не се отклоняват от маршрутите
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Туристите да не се отклоняват от маршрутите
Туристите да внимават
Планински спасител призова всички да тръгват към планината добре екипирани
Симеон Матев каза, че ще има много сняг, но има голяма опасност
Вятърът ще остане силен с пориви над 120 км/ч
Съобщение от Българската лавинна асоциация
Опитните планинари знаят как да тестват ситуацията за опасност от лавини
В София по информация на електропреносното дружество авариите ще бъдат отстранени до 10:30 ч. днес
има добри условия за хората, практикуващи зимни спортове, каза Анди Балевски
В момента опасността от лавини в планините е висока, особено по север
Цели се предпазване от инциденти и безопасно практикуване на зимен туризъм и планински спортове
Не поемате рискове, предупреждават спасителите
Продължава високата опасност в Рила и Пирин
Вчера се наложи спасителна акция в Пирин
Каране извън пистите предизвикало трагедиите
Най-големи рискове крие Пирин, в Рила и Стара планина също може да станат инциденти
Нова порция сняг ни очаква утре, опасност от лавини в Рила, Пирин и Витоша
Туристите да карат само в ски зоната, призоваха спасители Ръст на туристите от страната и чужбина отчитат в курорта Банско след падането на снега тоз...
Туристите да носят резервни батерии за телефоните си Ръст на туристите от страната и чужбина отчитат в курорта Банско в първите дни на новата година...
София. В Боровец има значителна степен на лавинна опасност, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК за Фокус. „В сайта на ПСС се дав...