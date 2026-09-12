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Висок риск от лавини в Пирин

Висок риск от лавини в Пирин

Туристите да карат само в ски зоната, призоваха спасители Ръст на туристите от страната и чужбина отчитат в курорта Банско след падането на снега тоз...

17 януари | 12:54
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