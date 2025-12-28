Предупредиха за голяма опасност у нас

Планинската спасителна служба (ПСС) отправи предупреждение към всички, които планират преходи и излети в планините през следващите дни, съобщи Нова телевизия.

Във високите части има сериозни рискове за безопасността на туристите. Това създава опасност от падащи дървета в горския пояс. В следващите дни има опасност и от лавини особено в подветрените склонове.

От ПСС съветват да се движим изключително по зимната маркировка. Да имаме зареден телефон и да е предварително ясен маршрута, по който тръгваме. Толкова за предизвикателствата на времето.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com