Мистериозна смърт на двама в Стара планина
Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
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Не са следствие на инцидент, казаха от Планинската спасителна служба
Хеликоптер го откара в болница
Туристите да внимават
Кучета на Планинска спасителна служба от база „Алеко” ще имат подходящи съоръжения за зимата
Планинската спасителна служба отправи предупреждение
ПСС дава отговорите
По най-високите части на Стара планина времето е лошо, с мъгла и ураганен вятър
Времето не е добро за туризъм
Жената пострадала по време на преход със ски
Пострадалият е изваден от ПСС без сериозни травми
ПСС и БЧК с 14 ценни съвета към туристите
Все по-често се случва пострадали и спасени туристи да скачат на бой и да проявяват агресия срещу своите спасители. Това твърдят от Планинската спасит...
Мъж се е изгубил в Лозенска планина, съобщават от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст, цитирани от "Фокус". Мъжът е тръгн...
Много добри са условията за туризъм в планината. Това съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст, предаде Агенция "Фокус"....
Планинската спасителна служба издирва момче, което се е загубило в района на Черни връх. Това съобщиха от Планинската спасителна служба към Български...
Жалко за младото момче, направихме всичко по силите си, много институции хвърлиха огромен ресурс в издирването му, но разбрахме, че е намерено мъртво....
Тази сутрин беше подновено издирването на младежа, който се изгуби в подножието на връх Белмекен. Вече трети ден над 200 планински спасители, добровол...
Повече от 200 души издирват загубилия се мъж в района на връх Белмекен. Това съобщи за Агенция „Фокус" говорителят на ОДМВР-Пазарджик. Oсвен служители...
Планинската спасителна служба търси изгубен млад мъж в района на връх Белмекен в Рила. Това съобщиха за Агенция „Фокус" от Планинската спасителна служ...
Преходът от хижа „Иван Вазов" до Рилския манастир е по широка пътека, но не бива да се подценява. В същото време групата руски туристи и българската и...