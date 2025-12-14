Къде живеят най-образованите, най-здравите и най-добре платените българи

България вече не се измерва само през София. Ново изследване на Института за пазарна икономика показва, че различни региони излизат на челни позиции по образование, здравеопазване и доходи, очертавайки нова и по-разнообразна картина на развитието в страната.

Новите първенци извън столицата

Област Смолян оглавява класацията по образование, като учениците там постигат втория най-висок резултат в страната на матурата по български език и литература. Плевенска област пък се нарежда на първо място по здравни грижи, с осигуреност с лекари значително над средната за страната и най-голямата болнична леглова база.

Стара Загора се откроява с най-големия ръст на заплатите през годината, като е трета по доходи и стандарт на живот след София и Варна, с втория най-висок БВП на човек и сравнително високи пенсии.

Икономическата карта и скритите контрасти

София остава безспорният лидер по икономическо и социално развитие, но данните показват силни регионални специфики. В Русе заетостта надхвърля 80% – с 5 процентни пункта над средното за страната, а работната сила е с най-добър образователен статус, въпреки че ниският дял на населението в трудоспособна възраст остава проблем.

София-област отчита най-висока производителност на един нает и почти двойно по-висок дял на приходите от износ спрямо средното ниво, като инвестициите и усвояването на европейски средства продължават да растат. На другия полюс Монтана се откроява с най-ниските местни данъци за 2025 година, напомняйки, че регионалните различия в България остават силно изразени.

