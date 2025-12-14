Мальовица отваря зимата с музика, огън и снежни забавления

Зимният сезон в курортен комплекс Мальовица започва с истински празник за цялото семейство. С музикална програма, огнено шоу, снежни игри за децата и представяне на нова екологична инициатива, планинският курорт кани гостите си да усетят магията на зимата още от първия ден.

Празничен старт в сърцето на комплекса

Официалното откриване е планирано за 11:00 часа в центъра на комплекса, където ще бъде изградена специална сцена. Атмосферата ще бъде празнична, а програмата – наситена с емоции и забавления за всички възрасти. На сцената ще се изявят Силви Филип и фолклорен ансамбъл Родея, а Росен Петров ще се погрижи за доброто настроение на най-малките със снежни игри и забавления.

Комфорт, релакс и нови удобства

Трите хотела в комплекса разполагат с общо 85 помещения за настаняване и вече посрещат гости. От няколко дни работи обновеният хотел Ален мак, а в хотел Алпинист е изграден нов релакс център с отопляем басейн – идеално място за отмора след разходка или ден на снега. От комплекса отчитат силен летен сезон, като хотелите са работили на пълен капацитет, а основната част от туристите традиционно са били семейства с деца.

Ски сезонът чука на вратата

Макар ски съоръженията все още да не са в експлоатация, цените на лифт картите вече са обявени. През делничните дни дневната карта за възрастен струва 45,90 лева до обед и 33,93 лева следобед, а през уикенда цените са съответно 51,89 лева за цял ден и 39,92 лева за полудневна карта. Любителите на нощното каране ще могат да се възползват от специални вечерни лифт услуги.

За децата цените са още по-достъпни, като през седмицата дневната карта е 27,94 лева, а през почивните дни – 31,93 лева. Най-малките до 7-годишна възраст ще се возят безплатно, стига да са с придружител.

Мальовица и Боровец – зимата започва в Самоковско

От курорта напомнят, че сезонът в най-стария зимен курорт у нас – Боровец, който също се намира на територията на община Самоков, ще бъде открит на 27 декември. Така регионът се утвърждава като едно от най-атрактивните места за зимен туризъм още от самото начало на сезона.

