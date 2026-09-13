Мальовица отваря зимата с музика, огън и снежни забавления
Курортът дава старт на сезона с празник за малки и големи
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Курортът дава старт на сезона с празник за малки и големи
Алберт Попов е отличен скиор, категоричен е олимпийския шампион
Олимпийският шампион Марио Мат и легендата Марк Жирардели се състезаваха в ски курорт №1
Олимпийският и трикратен световен шампион в алпийските ски Марио Мат вече е в курорта, ново Ауди чака един късметлия на "Бъндеришка поляна"
Мощна заря и концерт събраха стотици на площада в ски курорта
С всички условия за отдих и забавления ще бъде открит сезонът на Южния плаж в курорта Слънчев бряг. Стартът ще е на 1 юни. Осигурени са достатъчно пар...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев бе официален гост на откриването на зимния сезон в курортен комплекс Пампорово. Той заяви, че Министерст...
София. Покриването на пистите в Боровец с изкуствен сняг вече започна и ще може да продължи в следващите седмици, съдейки по благоприятната метеоролог...
София. Трикратният световен шампион и 2-кратен носител на Големия кристален глобус Щефан Еберхартер ще бъде ВИП-гостът на 12-ото откриване на сезона...
Варна. Отборът по минифутбол на "Росатом" стартира с победа на Световните работнически игри във Варна. Руснаците надвиха с 2:0 "Пристанище" (Бургас)....
Риболовният сезон в страната се открива официално днес, на язовир "Сопот". Това съобщиха от Изпълнителната агенция по риболов и аквакултури (ИАРА). Та...
Бербатов, Устата и Камелия Воче сред ВИП-гостите на купона