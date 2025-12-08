В райска дестинация обявиха голяма промяна, засяга и туристите

Тайланд отдавна е сред най-предпочитаните туристически дестинации в света – страна, известна с екзотичните си острови, оживените плажни партита, уличната храна, предлагана по всяко време на денонощието, и спокойната атмосфера. Зад тази привидна свобода обаче дълго време съществуваше една изненадващо строга мярка – забрана за продажба на алкохол между 14:00 и 17:00 часа, която често предизвикваше изненада и дори недоволство сред туристите.

От 3 декември тази мярка вече е в историята. След 15-дневен период на обществено обсъждане, министърът на здравеопазването на Тайланд официално отмени ограничението за следобедните часове.

Решението идва на фона на все по-осезаемите трудности в туристическия сектор. Въпреки очакванията за силен зимен сезон, през октомври туристическите власти предупредиха, че страната вероятно ще посрещне около 33,4 милиона посетители през 2025 г., което е с близо 6% по-малко спрямо предходната година. Това е първият спад извън пандемичния период за последното десетилетие. За 2026 г. прогнозите са малко по-добри – очакват се около 34 милиона туристи. В държава, където туризмът е двигател на икономиката, властите търсят всякакви начини да повишат интереса към страната.

Вицепремиерът Софон Сарам обясни, че целта на промяната е да се стимулират туризмът и икономиката, особено в пикови периоди като Нова година и фестивала Сонгкран през април, който събира милиони гости. По думите му забраната е въведена преди десетилетия, за да възпре държавни служители да употребяват алкохол в работно време – практика, която днес вече няма същия смисъл.

Ограничението от 14:00 до 17:00 часа съществуваше още от 1972 г., като през годините различните правителства ту го затягаха, ту го разхлабваха. Само преди месец властите дори временно възстановиха глоби от 267 евро за нарушителите, включително туристи.

До неотдавна продажбата на алкохол беше разрешена само в часовете между 11:00 и 14:00 часа и от 17:00 до полунощ, а в някои заведения – до 4:00 сутринта. Сега следобедната забрана отпада напълно. Полунощното ограничение остава, но клиентите ще разполагат с един час гратисен период, за да довършат напитките си. Новите правила ще важат пробно 180 дни, след което ще бъдат оценени резултатите.

За туристите това означава край на една от най-неразбираемите ситуации по време на престоя им – невъзможността да си купят бира следобед. Така законодателството се доближава повече до реалния ритъм на живот в страната.

На фона на спада в туристопотока Тайланд показва, че е готов да прави промени, за да запази позициите си като една от най-желаните ваканционни дестинации в света.

